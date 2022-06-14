Скопившаяся мусорная свалка во дворе дома возмутила прокопчанина

0
Фото:  

Пользователь Сети сообщил о скоплении мусора в одном из дворов многоквартирного дома в кузбасском городе Прокопьевск.

В Сети прокопчане рассказали, что устали мириться с "ароматом" помойки, которая образовалась у дома №22 по улице Кустарная.

В очередной раз убедительная просьба убрать контейнеры с площадки нашего дома. Если они относятся к УК общежития, пусть их ставят со стороны общежития, указал автор сообщения во "ВКонтакте".

К слову, интернет-пользователь добавил, что хлам к контейнерам во дворе приносят не только местные жители и студенты, но и граждане из частного сектора, которые кроме обычного бытового мусора бросают еще и шифер, золу.


При этом жалобы на сложившуюся ситуацию ответственным лицам результатов не принесли и дело до сих пор не сдвинулось "с мертвой точки", заключил возмущенный автор поста.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/37136

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined