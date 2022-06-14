Скопившаяся мусорная свалка во дворе дома возмутила прокопчанина

В Сети прокопчане рассказали, что устали мириться с "ароматом" помойки, которая образовалась у дома №22 по улице Кустарная.

– В очередной раз убедительная просьба убрать контейнеры с площадки нашего дома. Если они относятся к УК общежития, пусть их ставят со стороны общежития, – указал автор сообщения во "ВКонтакте".

К слову, интернет-пользователь добавил, что хлам к контейнерам во дворе приносят не только местные жители и студенты, но и граждане из частного сектора, которые кроме обычного бытового мусора бросают еще и шифер, золу.

При этом жалобы на сложившуюся ситуацию ответственным лицам результатов не принесли и дело до сих пор не сдвинулось "с мертвой точки", заключил возмущенный автор поста.