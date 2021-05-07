Скончался в больнице: инвалид с шизофренией выпихнул мужчину из трамвая в Кемерове

Житель кузбасской столицы скончался после падения из трамвая. По сообщению СМИ, из общественного транспорта погибшего вытолкал инвалид второй группы с шизофренией, в результате чего мужчина ударился головой об асфальт.

Без сознания и с рассеченной головой пострадавшего на улице обнаружил случайный прохожий, который вызвал медиков на место происшествия.

Однако серьезные травмы оказались не совместимы с жизнью, кемеровчанин скончался в стенах медицинского учреждения, передает РЕН ТВ.