"Сколько можно?": кузбассовцы возмутились аварийным участком дороги

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Жители одного из городов Кемеровской области рассказали об улице, на которой регулярно происходят ДТП.

Накануне в социальных сетях появились фотографии, сделанные на улице Кучина в Прокопьевске. Автор снимков, на которых запечатлены вылетевшие с проезжей части автомобили, сообщил, что на дороге у его дома регулярно происходят аварии. Прокопчанин заявил, что причиной столь частых ДТП является нерасчищенный снег.

– Сколько можно уже это терпеть? Дороги не чистят. Люди едут, их заносит. Каждый день по 4-5 машин вылетают, – подписал фотографии кузбассовец.

Часть комментаторов поддержала автора поста, однако некоторые отметили, что проезжая часть не выглядит нерасчищенной, и колеи на ней также не наблюдается. Пользователи посоветовали прокопчанам более тщательно следить за соблюдением скоростного режима.

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