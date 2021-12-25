Складирующая мусор новокузнечанка испортила жизнь соседям

Накануне в социальных сетях появилась запись, на которой видно, как из дверного проема квартиры жилого дома, расположенного на улице Ленина, 17, в Новокузнецке вываливается различный мусор. Судя по фотографии от очевидцев, жилище до потолка завалено бутылками, ведрами, канистрами и прочим хламом.

– Соседка каждый день тащит домой всякий хлам уже не первый год, она даже спит в подъезде на ступеньках, дома у нее отопления нет и света тоже, один хлам! – возмутился автор кадров.

Также горожанин добавил, что из-за образовавшегося бардака строение облюбовали мошки и тараканы. Кемеровчане попросили властей разобраться с невыносимой соседкой.