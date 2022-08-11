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Склад загорелся ранним утром в Кемерове

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В кузбасской столице на складском помещении было замечено возгоранию. К тушению привлекались почти 30 пожарных.

В ГУ МЧС по Кузбассу корреспонденту AVOADO сообщили, что сегодня утром в 6:21 по местному времени в столице области загорелся склад. К тушению помещения на улице 2-я Камышинская были привлечены 26 человек и 7 единиц техники. К прибытию специалистов из здания шел дым.

– В бытовом помещении обгорели мебель и вещи на площади два метра квадратных,– прокомментировали в экстренных службах региона.

Предварительно, огонь возник из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования. Информации о пострадавших в результате ЧП нет.

Да!
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