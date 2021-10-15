Скачок заболеваемости COVID-19 произошел в Кемеровской области

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На территории Кузбасса зафиксировано значительное число случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки.

По данным на утро 15 октября, еще 199 жителей Кузбасса заболели коронавирусной инфекцией. Напомним, суточный прирост зараженных начал увеличиваться с 12 октября. Тогда в регионе выявили 171 случаев заболевания. Новые пациенты проживают в следующих муниципалитетах:


Кемерово-37, Междуреченск-27, Новокузнецк-23, Прокопьевск-17, Киселевск-16, по 10-Белово и Осинники, А-С-8, Мыски-7, по 5-Юрга, Гурьевский МР, Таштагольский МР и Яшкинский МР, Беловский МР-4, по 3-Калтан, Л-К и Прокопьевский МО, по 2-Топкинский МО и Юргинский МО, по 1-Березовский, Тайга, Ижморский МР, Л-К МО, Промышленновский МО, Тисульскмй МР и Яйский МР.


Всего с начала пандемии диагноз COVID-19 подтвердился у 59 513 кузбассовцев. Из этого количества 56 926 граждан выздоровели, а 1 379 - скончались. Последний показатель также продолжает ежедневно увеличиваться.


Получают лечение еще 1 208, под наблюдением врачей остаются - 11 019.

Да!
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