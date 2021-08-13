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Скачок цен на некоторые продукты и бензин произошел в Кузбассе за неделю

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Статистики подсчитали, как изменились цены на часть продовольствия и автомобильное топливо в шахтерском крае за несколько дней. Оказалось, платить кузбасссовцам за эти товары теперь нужно еще больше.

Согласно актуальной информации Кемеровостата, в регионе за неделю произошел скачок цен на овощи, консервы и еще некоторую еду. Так, некоторые товары подешевели (картофель на 12%, огурцы на 8,2%, помидоры на 3,5%, морковь на 2,5%). Вместе с тем тенденция к подорожанию не отступает.

– В то же время увеличились цены на консервы фруктово-ягодные и овощные для детского питания на 5% и 3,7% соответственно, вермишель – на 4%, колбасу полукопченую – на 1,7%, – отметили специалисты.

Изменения коснулись и бензина: литр АИ-92 подорожал на 0,2% (до 43,75 рубля), за литр АИ-95 теперь нужно платить на 0,3% больше (47,07 рубля), литр АИ-98 прибавил в цене 0,5% (53,88 рубля), литр дизельного топлива – 0,1% (49,44 рубля).

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