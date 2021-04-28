СК заинтересовался информацией о конфликте учителя и ученика в кузбасской школе

В Гурьевске началась доследственная проверка после появления сведений о конфликте учителя и учащегося в одной из школ города. Ранее в соцсетях и СМИ распространилась видеозапись, на которой запечатлено, как педагог грубо хватает школьника за руки во время урока.

В опубликованных материалах говорится, что родители школьников несколько раз подавали жалобы в управление образования на противоправные факты в учреждении.

В ходе проверки данные будут проверены, после чего следствие примет процессуальное решение.