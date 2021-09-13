СК заинтересовался ДТП с пострадавшим школьником в Кузбассе

Инцидент произошел 8 сентября в пгт Тяжинский. По данным СК, пострадавший 12-летний школьник переходил дорогу по "зебре", в то время как в его сторону двигалась легковушка. При этом водитель выехал на "встречку", а после сбил ребенка.

— Очевидцы вызвали "скорую помощь", ребенка с подозрением на сотрясение головного мозга госпитализировали, — рассказали в областном СУ СКР.

По факту происшествия организована доследственная проверка, в ходе которой установят степень тяжести травмирования мальчика, действия автолюбителя попадут под юридическую оценку, после чего будет принято решение.