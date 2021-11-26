Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц" в отношении главных государственных инспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора. По версии следствия, в ноябре 2021 года они ненадлежащим образом исполнили обязанности по надзору за требованиями промышленной безопасности на шахте. Установлено, что инспекторы составили акты о проверке штрека без осуществления фактической проверки.

В ближайшее время им будет предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Сейчас следователи допрашивают свидетелей, проводят обыски. Уже обнаружено и изъято большое количество документации и электронных носителей, которые могут иметь значение для расследования.