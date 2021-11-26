СК возбудил уголовное дело в отношении сотрудников Ростехнадзора после ЧП на "Листвяжной"

1
Фото:  

Главные инспекторы беловского Ростехнадзора стали фигурантами дела о халатности.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц" в отношении главных государственных инспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора. По версии следствия, в ноябре 2021 года они ненадлежащим образом исполнили обязанности по надзору за требованиями промышленной безопасности на шахте. Установлено, что инспекторы составили акты о проверке штрека без осуществления фактической проверки.


В ближайшее время им будет предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.


Сейчас следователи допрашивают свидетелей, проводят обыски. Уже обнаружено и изъято большое количество документации и электронных носителей, которые могут иметь значение для расследования.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/31407

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined