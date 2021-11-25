СК возбудил уголовное дело после задымления на шахте в Кузбассе

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Сотрудники СК сообщили о начале расследования дела, возбужденного после происшествия на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области.

Сообщается, что сегодня, 25 ноября, после возникновения задымления на беловской шахте "Листвяжная" было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека". Напомним, что инцидент произошел в пгт Грамотеино. По официальным данным, в результате происшествия имеются пострадавшие и погибший.


Сейчас на месте происшествия работает следственная группа, в том числе криминалисты, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области. Эвакуация работников шахты продолжается.


Ранее редакция AVOKADO писала о том, что в шахту "Листвяжная" выехал губернатор области Сергей Цивилев.

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