СК возбудил уголовное дело после смертельного пожара в кузбасском пансионате

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Пожар в частном пансионате в Кемеровской области, унесший жизнь четырех человек, привел к уголовному делу.

Представители СУ СК по Кузбассу заинтересовались частным пансионатом, где сегодня в субботу, 8 января, ранним утром около 4:00 по местному времени произошел смертельный пожар, унесший жизни четырех человек.


В это же время следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).


По предварительным данным, огонь возник в хозяйственно-бытовом помещении пансионата, после чего сработала пожарная сигнализация.

Спасатели, ликвидировав возгорание, обнаружили в комнате, расположенной напротив, тела 3 мужчин без признаков жизни, еще в одной комнате обнаружено тело 87-летней женщины, уточнили в ведомстве.

Отмечается, что причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки. Сейчас специалисты назначили ряд экспертиз, в числе которых судебно-медицинская по установлению причин смерти погибших, пожарно-техническая по определению причин пожара. Личность владельца пансионата установлена, с ним работают следователи. Расследование продолжается.

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