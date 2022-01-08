СК возбудил уголовное дело после смертельного пожара в кузбасском пансионате

Представители СУ СК по Кузбассу заинтересовались частным пансионатом, где сегодня в субботу, 8 января, ранним утром около 4:00 по местному времени произошел смертельный пожар, унесший жизни четырех человек.

В это же время следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

По предварительным данным, огонь возник в хозяйственно-бытовом помещении пансионата, после чего сработала пожарная сигнализация.

– Спасатели, ликвидировав возгорание, обнаружили в комнате, расположенной напротив, тела 3 мужчин без признаков жизни, еще в одной комнате обнаружено тело 87-летней женщины, – уточнили в ведомстве.

Отмечается, что причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки. Сейчас специалисты назначили ряд экспертиз, в числе которых судебно-медицинская по установлению причин смерти погибших, пожарно-техническая по определению причин пожара. Личность владельца пансионата установлена, с ним работают следователи. Расследование продолжается.