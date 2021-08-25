СК возбудил уголовное дело после передачи промерзающих квартир кузбасским детям-сиротам

По информации прокуратуры области, компания-застройщик "Стройтехнология" допустила отклонения от проектной документации во время строительства трех жилых домов в Анжеро-Судженске. После завершения работ квартиры в этих зданиях были переданы 27 детям-сиротам.

Позже выяснилось, что утепление перекрытий застройщиком было выполнено некачественно, из-за чего в холодную погоду квартиры в сданных домах промерзали. Результаты проверки также были переданы в следственные органы, после чего было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба).

Прокуратура потребовала от застройщика устранить нарушения, однако тот никаких действий не предпринял. Из-за этого в суд было направлено исковое заявление о понуждении компании к благоустройству утепления перекрытий. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кузбасса.