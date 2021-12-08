По версии следствия, при строительстве спорткомплекса в Кемерове 7 декабря использовался автокран. Из-за нарушения правил безопасности люлька автовышки опрокинулась. Находившиеся в ней работники, мужчины 25 и 43 лет, упали на землю с высоты около шести метров, в результате чего получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были госпитализированы. Ранее редакция AVOKADO писала о том, как данный инцидент прокомментировали в Минстрое Кузбасса.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Подозреваемым стал 39-летний водитель автокрана, который, по версии правоохранителей, неверно установил автовышку, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Расследование дела продолжается.