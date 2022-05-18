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СК возбудил уголовное дело после гибели женщины с детьми на пожаре в Кузбассе

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Правоохранители начали разбирательство после возгорания, унесшего жизни жительницы Кемеровской области и двоих ее детей.

Предварительно установлено, что минувшей ночью 43-летний житель Ижморского муниципального округа обнаружил, что его дом горит. Мужчина попытался самостоятельно ликвидировать возгорание, чтобы вывести жену и детей, однако не смог. После тушения пожара на месте были обнаружены тела 38-летней женщины и ее сыновей восьми и четырех лет. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

– Судебно-медицинские экспертизы определят причину смерти погибших, а пожарно-техническая установит причину возгорания. По предварительной информации, семья благополучная, на профилактических учетах не состояла, – сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.


Напомним, что ранее о возможной гибели женщины с детьми сообщили очевидцы.

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