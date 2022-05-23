СК возбудил уголовное дело после гибели троих междуреченцев

По официальным данным, сигнал об обнаружении трех тел в Междуреченске поступил 20 мая, около 13:50. На месте были найдены трупы 34-летней женщины, а также 50-летнего и 41-летнего мужчин. Предварительно установлено, что компания распивала алкоголь в квартире на протяжении нескольких дней. В один из дней соседи почувствовали запах гари, который шел из жилища. Ликвидировавшие возгорание огнеборцы обнаружили тела погибших в разных комнатах.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области. Эксперты определят причину смерти кузбассовцев и причину возгорания. Расследование продолжается.

Напомним, редакция AVOKADO писала о гибели нескольких человек в результате пожара в многоквартирном доме в Кузбассе. Источник раскрыл некоторые детали инцидента.