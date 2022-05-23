СК возбудил уголовное дело после гибели троих междуреченцев

0
Фото:  

Следком возбудил уголовное дело после смертельного пожара в кузбасском городе.

По официальным данным, сигнал об обнаружении трех тел в Междуреченске поступил 20 мая, около 13:50. На месте были найдены трупы 34-летней женщины, а также 50-летнего и 41-летнего мужчин. Предварительно установлено, что компания распивала алкоголь в квартире на протяжении нескольких дней. В один из дней соседи почувствовали запах гари, который шел из жилища. Ликвидировавшие возгорание огнеборцы обнаружили тела погибших в разных комнатах.


Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области. Эксперты определят причину смерти кузбассовцев и причину возгорания. Расследование продолжается.


Напомним, редакция AVOKADO писала о гибели нескольких человек в результате пожара в многоквартирном доме в Кузбассе. Источник раскрыл некоторые детали инцидента.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/36564

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined