СК возбудил уголовное дело после гибели рабочего на кузбасском разрезе

Пользователи социальных сетей сообщали о гибели рабочего на разрезе в Кузбассе. Стало известно, что инцидент действительно имел место на одном из угольных предприятий региона. По официальной информации, 4 декабря 2021 года, около 12:30 поступило сообщение о том, что на Кедровском угольном разрезе обнаружено тело 40-летнего машиниста экскаватора. При этом видимых признаков насильственной смерти не выявлено. По версии следствия, рабочий занимался подготовкой к ремонту крепления токоприемников и, по предварительным данным, получил электрический удар около 6 000 вольт. Коллеги пострадавшего сообщили о происшествии начальству. Прибывшим на место медикам оставалось констатировать смерть машиниста.

По факту гибели рабочего было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека". В ходе предварительного следствия будут изучены должностные инструкции, определено, проходил ли рабочий инструктаж по технике безопасности, соблюдались ли при проведении данного вида работ требования по технике безопасности, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается.