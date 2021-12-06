СК возбудил уголовное дело после гибели рабочего на кузбасском разрезе

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Правоохранители начали расследование уголовного дела, возбужденного по факту несчастного случая на угольном предприятии в Кемеровской области, о котором редакция AVOKADO писала ранее.

Пользователи социальных сетей сообщали о гибели рабочего на разрезе в Кузбассе. Стало известно, что инцидент действительно имел место на одном из угольных предприятий региона. По официальной информации, 4 декабря 2021 года, около 12:30 поступило сообщение о том, что на Кедровском угольном разрезе обнаружено тело 40-летнего машиниста экскаватора. При этом видимых признаков насильственной смерти не выявлено. По версии следствия, рабочий занимался подготовкой к ремонту крепления токоприемников и, по предварительным данным, получил электрический удар около 6 000 вольт. Коллеги пострадавшего сообщили о происшествии начальству. Прибывшим на место медикам оставалось констатировать смерть машиниста.


По факту гибели рабочего было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека". В ходе предварительного следствия будут изучены должностные инструкции, определено, проходил ли рабочий инструктаж по технике безопасности, соблюдались ли при проведении данного вида работ требования по технике безопасности, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.


Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

Да!
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