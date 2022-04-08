СК возбудил уголовное дело по факту гибели горняка на кузбасской шахте

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Руководство шахты "Осинниковская" попало под уголовную статью после ЧП с гибелью горняка.

Весной этого года на шахте "Осинниковской" погиб 32-летний машинист горновыемочных машин.


Следствием установлено, что причиной смерти стало нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Перед началом работ не провели обязательного прогнозного бурения удароопасности.


В связи с чем на предприятии начались проверки. Как передает СК по Кузбассу, под уголовную статью о "Нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекших по неосторожности смерть человека" попали 49-летний заместитель начальника отдела вентиляции и техники безопасности и 44-летний исполняющий обязанности начальник участка по проведению горных выработок .


По информации ведомства, со следствием обвиняемые не сотрудничают. Расследование дела продолжается.


Напомним, ранее выброс угля и газа произошел на шахте в Кузбассе, после чего стало известно о смерти одного из работников предприятия. В дальнейшем Ростехнадзор приостановил там горные работы.

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