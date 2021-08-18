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СК возбудил уголовное дело на 23 млн рублей в отношении кузбасского предприятия

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Сотрудники следственного комитета по Кемеровской области приступили к расследованию уголовного дела на одно из предприятия области, которое причинило ущерб природе на 23 миллиона рублей.

По данным следствия, в ходе прокурорской проверки на деревообрабатывающем предприятии выявили серьезное нарушение. Оказалось, что долгое время компания складировала древесную пыль и опилки на участке земли около одного из из сел Яйского муниципального округа. В общей сложности на одном гектаре земли размещалось около пяти тонн производственных отходов.


В результате из-за захламления почвенного слоя обитание там растений и животных оказалось невозможным. Ущерб от складирования отходов оценивается в 23 миллиона рублей.


По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье за нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. Расследование продолжается, передает СУ СК по Кемеровской области.

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