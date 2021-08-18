СК возбудил уголовное дело на 23 млн рублей в отношении кузбасского предприятия

По данным следствия, в ходе прокурорской проверки на деревообрабатывающем предприятии выявили серьезное нарушение. Оказалось, что долгое время компания складировала древесную пыль и опилки на участке земли около одного из из сел Яйского муниципального округа. В общей сложности на одном гектаре земли размещалось около пяти тонн производственных отходов.

В результате из-за захламления почвенного слоя обитание там растений и животных оказалось невозможным. Ущерб от складирования отходов оценивается в 23 миллиона рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье за нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. Расследование продолжается, передает СУ СК по Кемеровской области.