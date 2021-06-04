СК возбудил уголовное дело из-за халатности чиновников и плохого аппарата ИВЛ для девочки-инвалида

Мама 12-летней девочки из Кемерова, которая страдает от спинальной мышечной атрофии (СМА), рассказала, что местные представители здравоохранения не могут обеспечить ее дочь нормальным аппаратом искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Днем девочка может дышать самостоятельно, однако по ночам ей требуется помощь оборудования.

По словам женщины, ребенок имеет паллиативный статус, за счет чего ей предоставили аппарат ИВЛ, как отмечает мать ребенка, непригодный для использования дома, поскольку он часто выдает сигнал "тревога" и пищит. Из-за этого на ночь приходится отключать звук, что может повлечь беду, если девочке действительно станет плохо, передает издание "Такие дела".

После жалобы в Минздрав Кузбасса домой к семье приезжали медики, однако они заключили, что просьба о замене аппарата ИВЛ необоснованно. Когда информация о ребенке распространилась в СМИ, делом занялись следователи.

После публикации материала на сайте VSE42.Ru в региональном СК сообщили, что по заявлению матери девочки-инвалида была проведена проверка, результатом которой стало возбуждение уголовного дела.