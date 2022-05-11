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СК возбудил еще одно дело после смертельного пожара в Тяжинском МО

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Второе уголовное дело возбуждено в Кемеровской области после нахождения нескольких тел на месте ликвидации возгорания.

После пожара в поселке Итатский, где были обнаружены тела троих человек, возбуждено уголовное дело не только по ч. 3 ст. 293 УК РФ "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц", но и по ч. 3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".


Председатель СКР поручил руководителю следственного подразделения Кемеровской области доложить о ходе расследования данных уголовных дел. Центральный аппарат ведомства контролирует следствие, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кузбассу.


Напомним, что сигнал о крупном пожаре в Тяжинском МО поступил 7 мая 2022 года. Пострадали три населенных пункта. В одном из них были найдены сильно обгоревшие тела нескольких человек.

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