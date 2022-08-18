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СК возбудил дело по факту смерти ребенка на подстанции в Кузбассе

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Следственный комитет в Кемеровской области начал расследование гибели мальчика от электричества.

Сегодня, 18 августа, на электроподстанции в Яшкинском муниципальном округе было найдено тело девятилетнего ребенка. У мальчика наблюдались признаки поражения электрическим током. Предварительно установлено, что юный кузбассовец залез на крышу подстанции и случайно задел провода головой, после чего и получил смертельный разряд. Когда спасатели МЧС спустили мальчика вниз, он не подавал признаков жизни.


Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следствие устанавливает организацию, которая несет ответственность за установку и обслуживание подстанции. Выясняется, были ли соблюдены все технические требования при установке, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области. Расследование дела продолжается.


Ранее кадрами (18+) с места происшествия поделились в социальных сетях очевидцы. Медики прокомментировали гибель мальчика.

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