СК: руководство знало о нарушениях на "Листвяжной"

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Представители следственного комитета заявили, что топ-менеджеры "СДС-Уголь" знали о грубых нарушениях безопасности на кузбасской шахте "Листвяжная" еще до трагедии.

Президент компании "СДС" Михаил Федяев и руководство "СДС-Уголь" были осведомлены о нарушениях, которые имелись на кузбасской шахте "Листвяжная". Об этом заявил представитель СК на судебном заседании, состоявшемся накануне, сообщает ТАСС. В качестве доказательства имеется запись телефонных переговоров, из которых следует, что руководство холдинга знало, что ситуация на шахте была потенциально опасна. При этом компания продолжала выдавать наряды на "Листвяжной".

‒ Более того, из этой справки следует, что принимаются меры к сокрытию доказательств, то есть задними числами формируются отчеты по выделению средств на закупку средств безопасности и относящихся к этим мерам, ‒ сказал представитель СК.

Напомним, что накануне руководитель ХК "СДС" Михаил Федяев был задержан вместе с топ-менеджерами "СДС-Уголь". СКР предъявил им обвинения по делу о трагедии на беловской шахте "Листвяжная" (УК "СДС-Уголь"). Михаил Федяев был арестован на два месяца.

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