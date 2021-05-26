СК раскрыл подробности смерти найденного в центре Кемерова человека

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Накануне очевидцы сообщили, что на улице Красноармейской в кустах найдено тело неизвестного. Следовали рассказали некоторые детали происшествия.

По информации областного СУ СКР, на теле погибшего нет следов насилия. По предварительным данным, на трупе имеются отметины от уколов.

— Предварительно, обнаружены инъекционные раны, — рассказали Avoka.do в ведомстве.

Отмечается, что смерть не имеет криминального характера. На текущий момент организована доследственная проверка, специалисты проведут ряд экспертиз, после чего будет принято процессуальное решение.


Напомним, вечером 25 мая недалеко от цирка в кузбасской столице прохожие нашли труп.

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