СК раскрыл подробности гибели троих детей и взрослого в Новокузнецке

0
Фото:  

Сотрудники следственного комитета обозначили некоторые обстоятельства трагедии, произошедшей в южной столице Кузбасса.

Сигнал об обнаружении тел в одном из частных домов Новокузнецка поступил вечером 23 января. По версии следствия, соседи заметили, что из жилища многодетной семьи уже несколько дней никто не выходит, и обратились в экстренные службы. На месте происшествия были найдены тела 10- и 3-летнего мальчиков, семилетней девочки и 44-летнего мужчины. Кроме того, медики госпитализировали 31-летнюю женщину с признаками отравления угарным газом. Осматривавшие место трагедии специалисты установили, что в доме имелось печное отопление, а в корпусе печи были трещины, что могло привести к распространению опасного газа.

"В ходе предварительного следствия назначен ряд экспертиз, в числе которых судебно-медицинские по установлению причин смерти потерпевших, пожарно-техническая по определению источника задымления. Предварительно установлено, что семья на профилактическом учете не состояла", ‒ сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Правоохранители возбудили дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Расследование продолжается.


Ранее редакция AVOKADO писала о гибели четырех новокузнечан из-за угарного газа.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/32895

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined