СК раскрыл подробности гибели троих детей и взрослого в Новокузнецке

Сигнал об обнаружении тел в одном из частных домов Новокузнецка поступил вечером 23 января. По версии следствия, соседи заметили, что из жилища многодетной семьи уже несколько дней никто не выходит, и обратились в экстренные службы. На месте происшествия были найдены тела 10- и 3-летнего мальчиков, семилетней девочки и 44-летнего мужчины. Кроме того, медики госпитализировали 31-летнюю женщину с признаками отравления угарным газом. Осматривавшие место трагедии специалисты установили, что в доме имелось печное отопление, а в корпусе печи были трещины, что могло привести к распространению опасного газа.

"В ходе предварительного следствия назначен ряд экспертиз, в числе которых судебно-медицинские по установлению причин смерти потерпевших, пожарно-техническая по определению источника задымления. Предварительно установлено, что семья на профилактическом учете не состояла", ‒ сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Правоохранители возбудили дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Расследование продолжается.

Ранее редакция AVOKADO писала о гибели четырех новокузнечан из-за угарного газа.