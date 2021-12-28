СК проверит информацию о вымогательствах у юргинских солдат

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Правоохранители федерального уровня подключатся к проверке информации о криминальных поборах с контрактников в Юрге.

Следственный комитет и военная прокуратура проверят факты вымогательства, на которые жаловались солдаты в Юрге. Свою надежду на это выразил член Общественного совета при Министерстве обороны РФ Виктор Баранец. Он сообщил, что намерен передать правоохранителям соответствующие сведения.

– Мы будем сигнализировать в главную военную прокуратуру, Генеральную прокуратуру и Следственный комитет. Это же просто беспредел. Такое впечатление, что в Юрге вообще нет власти, а в военном гарнизоне главенствует мафия, – передает слова Виктора Баранца информационное агенство URA.Ru.

Ранее контрактники в Юрге заявили, что местные преступные элементы собирают с них десятки тысяч рублей, угрожая расправой. По словам общественных деятелей, некоторым солдатам из-за этого пришлось уйти со службы.

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