СК проведет проверку после нападения стаи чипированных собак на девочку в Кузбассе

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Следком заинтересовался информацией о стае собак с чипами, которая набросилась на малолетнего ребенка в кузбасском городе.

В минувшую пятницу, 17 сентября, в Киселевске ребенок пострадал от агрессивного пса.

— Предварительно установлено, что во дворе многоэтажного жилого дома бродячая собака проявила агрессию к 8-летней девочке, укусив ее. Ребенок пришел домой и рассказал о произошедшем родителям, которые сразу обратились за помощью в больницу, — рассказали в областном СУ СКР.

В этой связи СК организовал доследственную проверку. В медучреждении проверят документы, также пройдет судебно-медицинская экспертиза, нацеленная на определение тяжести полученного девочкой вреда.


Следователи установят очевидцев инцидента и предприятие по отлову собак. Предварительно, животное набросилось первым, однако ранее его уже ловили и маркировали. Специалисты ищут место обитания бездомных собак.


Напомним, ранее мать пострадавшей девочки рассказала о том, что стая чипированных собак укусила ее ребенка за лицо.

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