СК прокомментировал смерть человека у мусорки в Ленинске-Кузнецком

В соцсетях появился видеоролик, на котором мужчина лежит около мусорки во втором микрорайоне Ленинска-Кузнецкого.
Женщина, обнаружившая его, не увидела признаков жизни и сразу вызвала бригаду скорой помощи. Приехавшие медики констатировали смерть.
– Мужчина без видимых причин насильственной смерти. По предварительным данным умер от ишемической болезни сердца, – передали в региональном следкоме.
Другие подробности случившегося уточняются.
Фото: Telegram / lk_lev
Напомним, пациент больницы в Кузбассе пожаловался на соседство с трупом.
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