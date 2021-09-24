СК привлек к уголовной ответственности почти 20 человек после резонансного бунта в ангарской колонии

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Спустя более чем год после смертельного бунта в исправительной колонии №15 (ИК-15) в Ангарске Иркутской области было завершено расследование уголовного дела по инциденту, фигурантами которого являются десятки человек. 19 из них уже привлекли к ответственности.

Завершилось расследование уголовного дела по ч. ч. 1. 2 ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки) и ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершенная организованной группой с применением насилия, опасного для жизни или здоровья сотрудников исправительной колонии). Региональный СК сообщает, что закончил необходимые следственные действия по данному инциденту и привлек часть фигурантов к ответственности.

- Обвиняемые и их защитники приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела, содержащимися более чем в 150 томах. По данному уголовному делу привлечено к уголовной ответственности 19 лиц, - отмечается на сайте СК по Иркутской области.

Напомним, в апреле 2020 года в Ангарске несколько осужденных из колонии №15 устроили массовые беспорядки на территории учреждения с поджогами, множество заключенных нанесли себе увечья, выступая таким образом против пыток. Тогда пострадали более 300 человек, один погиб при пожаре.

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