СК: отправивший в больницу 11 детей новокузнецкий школьник мог случайно распылить перцовый газ

Следователи выяснили, что 19 мая газовый баллончик в школу в Новокузнецке принес 15-летний ученик восьмого класса.
— Были установлены родители одного из учеников школы, которые пояснили, что владеют информацией от сына, что у его одноклассника сегодня был с собой газовый баллончик, — сообщили в СУ СКР Кузбасса.
Предварительно, подросток случайно распылил перцовый газ в коридоре на третьем этаже учреждения. Сыщики продолжают изучать все материалы, проводят беседу со школьником. Также специалисты проведут медицинские и химические экспертизы.
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