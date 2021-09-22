СК организовал проверку после сообщения о приостановке работы водителей в Кемерове

В рамках проверки следователям предстоит выяснить, действительно ли у Кемеровской транспортной компании (КТК) имеется задолженность перед сотрудниками и за какой период. Также будет определено, имела ли компания средства для погашения долга и на что расходовались эти деньги.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.

Ранее редакция AVOKADO писала о решении сотрудников КТК приостановить работу, так как они не получили зарплату за прошедший месяц. В случае, если ситуация не изменится, на городские улицы не выйдет часть автобусов.