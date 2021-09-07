СК опубликовал видео с места обнаружения погибших киселевских школьниц

На кадрах запечатлен частный дом, где ранее правоохранители нашли погибших девочек.
— В настоящее время подозреваемый установлен. Им оказался ранее судимый 41-летний житель города Мыски. Он задержан, с мужчиной работает следователь СК России, — рассказали в СК РФ.
Также на камеру снят процесс сопровождения подозреваемого в расправе над детьми для разбирательств.
Ведется расследование по уголовному делу, возбужденному по п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, малолетних). Ранее также появилось видео с места преступления.
Видео: СК РФ
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