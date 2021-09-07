СК опубликовал видео с места обнаружения погибших киселевских школьниц

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Фото:  

Следователи разместили видеозапись, сделанную в доме, где обнаружили тела изнасилованных девочек в Киселевске.

На кадрах запечатлен частный дом, где ранее правоохранители нашли погибших девочек.

— В настоящее время подозреваемый установлен. Им оказался ранее судимый 41-летний житель города Мыски. Он задержан, с мужчиной работает следователь СК России, — рассказали в СК РФ.

Также на камеру снят процесс сопровождения подозреваемого в расправе над детьми для разбирательств.


Ведется расследование по уголовному делу, возбужденному по п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, малолетних). Ранее также появилось видео с места преступления.

Видео: СК РФ
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