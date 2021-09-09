СК опубликовал видео с допроса обвиняемого в убийстве и изнасиловании девочек из Киселевска

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Обвиняемый в расправе над десятилетними школьницами рассказал на камеру, как именно совершал преступление.

Следователи разместили видео, снятое во время проведения следственных мероприятий. Обвиняемый рассказал, что встретил девочек на улице. При этом одна из них попросила у мужчины семечки для голубей. После он показал, как душил девочек.

– Пока не перестала подавать признаков жизни, – сказал обвиняемый.

Также он полностью признал свою вину.


Напомним, 41-летнему злоумышленнику предъявлено обвинение в убийстве, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении двух девочек из Киселевска.

Видео: СК России
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