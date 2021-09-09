СК опубликовал видео с допроса обвиняемого в убийстве и изнасиловании девочек из Киселевска

Следователи разместили видео, снятое во время проведения следственных мероприятий. Обвиняемый рассказал, что встретил девочек на улице. При этом одна из них попросила у мужчины семечки для голубей. После он показал, как душил девочек.

– Пока не перестала подавать признаков жизни, – сказал обвиняемый.

Также он полностью признал свою вину.

Напомним, 41-летнему злоумышленнику предъявлено обвинение в убийстве, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении двух девочек из Киселевска.