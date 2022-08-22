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СК начал расследование дела после захвата заложников в кемеровском СИЗО

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В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту инцидента, произошедшего в следственном изоляторе областного центра.

Согласно информации кузбасского Следкома, 21 августа 2022 года, около 20:40, поступило сообщение о том, что восемь арестантов СИЗО №1 в Кемерове взяли в заложники сотрудников учреждения. По версии следствия, захватчики выдвинули требования о предоставлении им запрещенных к хранению предметов и веществ: сотовых телефонов, наркотических средств и сигарет.

– Изначально заключенные добровольно освободили одного заложника, после чего оставшиеся в заложниках сотрудники учреждения были освобождены в ходе проведения специального мероприятия, необходимого при данных обстоятельствах, никто не пострадал, – отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о захвате или удержании лица в качестве заложника, совершенном в отношении двух и более лиц. Расследование продолжается.


Напомним, ранее стало известно о том, что работники кемеровского СИЗО попали в заложники к арестантам.

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