СК начал расследование дела после захвата заложников в кемеровском СИЗО

Согласно информации кузбасского Следкома, 21 августа 2022 года, около 20:40, поступило сообщение о том, что восемь арестантов СИЗО №1 в Кемерове взяли в заложники сотрудников учреждения. По версии следствия, захватчики выдвинули требования о предоставлении им запрещенных к хранению предметов и веществ: сотовых телефонов, наркотических средств и сигарет.

– Изначально заключенные добровольно освободили одного заложника, после чего оставшиеся в заложниках сотрудники учреждения были освобождены в ходе проведения специального мероприятия, необходимого при данных обстоятельствах, никто не пострадал, – отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о захвате или удержании лица в качестве заложника, совершенном в отношении двух и более лиц. Расследование продолжается.

Напомним, ранее стало известно о том, что работники кемеровского СИЗО попали в заложники к арестантам.