СК начал проверку после жалобы девочки на полученный в кемеровской больнице ожог

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Родительница девочки с ожогом на пальце пожаловалась на ненадлежащую помощь врачей в кемеровской больнице. СК заинтересовался ситуацией.

Следователи заинтересовались сообщением в СМИ о ситуации с девочкой-подростком, которая сообщила о полученном из-за врача ожоге.

– Выявлена информация о том, что в одной из больниц города Кемерово из-за неправильно подобранного врачом лечения у девочки на пальце образовался ожог третьей степени, – рассказали в СУ СКР.

Теперь следствию предстоит установить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.


Ранее редакция Avokado сообщала, что мать несовершеннолетней пациентки детской больницы в Кемерове пожаловалась в соцсетях на ненадлежащее оказание медицинских услуг в учреждении. Она заявила, что действия врача привели к серьезному ожогу у ее дочери.

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