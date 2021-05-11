СК начал проверку после жалобы девочки на полученный в кемеровской больнице ожог

Следователи заинтересовались сообщением в СМИ о ситуации с девочкой-подростком, которая сообщила о полученном из-за врача ожоге.
– Выявлена информация о том, что в одной из больниц города Кемерово из-за неправильно подобранного врачом лечения у девочки на пальце образовался ожог третьей степени, – рассказали в СУ СКР.
Теперь следствию предстоит установить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.
Ранее редакция Avokado сообщала, что мать несовершеннолетней пациентки детской больницы в Кемерове пожаловалась в соцсетях на ненадлежащее оказание медицинских услуг в учреждении. Она заявила, что действия врача привели к серьезному ожогу у ее дочери.
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