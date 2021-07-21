СК начал проверку после травмирования ребенка в кемеровском скейт-парке

Инцидент произошел в Рудничном районе Кемерова. По данным СУ СКР, мальчик катался на самокате на площадке для скейтбордистов. В это время его отец отошел, а вернулся к сыну после звонка неизвестного, который и рассказал о случившемся.

— Ребенка с подозрением на сотрясение головного мозга госпитализировали, — отметили в ведомстве.

Доступ к поврежденным элементам теперь закрыт. В ходе проверки будет установлен собственник площадки, а насколько безопасно размещенные в парке конструкции, после чего уполномоченные органы примут решение.