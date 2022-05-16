СК начал проверку после сообщения о травмировании ребенка в Кемерове

Кемеровчанка рассказала, что ее сын упал с игровой конструкции в Ленинском районе города и получил травму позвоночника. В связи с этим кузбасский следственный комитет начал доследственную проверку. Правоохранители установят обслуживающую площадку организацию и проверят, соответствовал ли инвентарь требованиям безопасности.

‒ Следствием принимаются всевозможные меры для ограничения доступа на детскую площадку, ‒ отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.



Все обстоятельства произошедшего выясняются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее редакция AVOKADO писала о травмировании ребенка, игравшего на детской площадке в Кемерове.