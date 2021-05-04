СК начал проверку после обрушения в жилом доме в Киселевске

2 мая около 19:30 в Киселевске произошло частичное обрушение стены многоэтажного жилого дома. В этой связи началась доследственная проверка.
Сообщается, что жители дома вечером услышали шум, который, как оказалось, возник во время обвала внешней стороны стены дома.
– В ходе осмотра установлено, что размер обрушения – шириной около 4 метров и высотой около 2,5 метра. Пострадавших нет. В доме проживают 27 человек, семьи из двух квартир со стороны обрушения переселены, остальным жильцам подыскиваются варианты жилья, – сообщили в областном СУ СКР.
Следователи выяснят, признан ли дом ветхим, а также иные обстоятельства произошедшего, после чего будет принято решение.
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