СК начал проверку после обрушения в жилом доме в Киселевске

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Следственные органы организовали проверку по факту обвала стены в многоквартирном доме в Киселевске.

2 мая около 19:30 в Киселевске произошло частичное обрушение стены многоэтажного жилого дома. В этой связи началась доследственная проверка.


Сообщается, что жители дома вечером услышали шум, который, как оказалось, возник во время обвала внешней стороны стены дома.

– В ходе осмотра установлено, что размер обрушения – шириной около 4 метров и высотой около 2,5 метра. Пострадавших нет. В доме проживают 27 человек, семьи из двух квартир со стороны обрушения переселены, остальным жильцам подыскиваются варианты жилья, – сообщили в областном СУ СКР.

Следователи выяснят, признан ли дом ветхим, а также иные обстоятельства произошедшего, после чего будет принято решение.

Да!
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