СК начал проверку после обрушения потолка в квартире в центре Кемерова

Информация о происшествии появилась в соцсетях. Кемеровчанка сообщила, что ночью на 1 сентября в квартире трехэтажного дома по улице Дзержинского 16 в Кемерове обвалился потолок. По ее словам, причиной случившегося стало то, что УК своевременно не ремонтировала крышу.

Потолок рухнул в детской комнате, обошлось без пострадавших. По словам женщины, дом был построен в 1955 году, "фасадные и кровельные ремонты давно не производились".

— По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу проводится доследственная проверка, — рассказали в ведомстве.

В ходе проверки выяснятся подробности произошедшего, после чего будет принято соответствующее решение.