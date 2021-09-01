СК начал проверку после обрушения потолка в квартире в центре Кемерова

0
Фото:  

Следственные органы организовали проверку в связи с обвалом потолка в квартире старого жилого дома в кузбасской столице.

Информация о происшествии появилась в соцсетях. Кемеровчанка сообщила, что ночью на 1 сентября в квартире трехэтажного дома по улице Дзержинского 16 в Кемерове обвалился потолок. По ее словам, причиной случившегося стало то, что УК своевременно не ремонтировала крышу.


Потолок рухнул в детской комнате, обошлось без пострадавших. По словам женщины, дом был построен в 1955 году, "фасадные и кровельные ремонты давно не производились".

— По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу проводится доследственная проверка, — рассказали в ведомстве.

В ходе проверки выяснятся подробности произошедшего, после чего будет принято соответствующее решение.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/28578

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined