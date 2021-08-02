СК начал проверку после кровавого происшествия с девушками в кемеровской многоэтажке

0
Фото:  

В Кемерове начата доследственная проверка после сообщения об изнасиловании несовершеннолетней девочки взрослым мужчиной.

В минувшее воскресенье, 1 августа, около 8:00 следователи получили сигнал о попытке изнасилования несовершеннолетней кемеровчанки. По информации СК, ночью с 31 июля на 1 августа три подруги (14,15 и 18 лет) распивали спиртное с 54-летним горожанином, с которым познакомились в кафе. Позже компания поехала домой к мужчине, который предложил спутницам комнату для ночлега, а сам ушел в другую.

— Однако девочки стали вести себя очень шумно, между ними и хозяином квартиры по этой причине произошла ссора, и он их попросил уйти из его жилища. В подъезде 15-летняя несовершеннолетняя упала, разбив стеклянную дверь, — рассказали в региональном СУ СКР.

Прибывшим на место медикам скорой помощи девушки сказали, что пострадавшая стала жертвой хозяина жилища. Уже из медучреждения подросток сбежала, а после кемеровчанки признались, что оговорили нового знакомого из-за обиды.


В настоящее время выясняются подробности инцидента, действия мужчины будут оценены с точки зрения закона. Сотрудникам кафе, где несовершеннолетние пили алкоголь, также предстоит объясниться.


Напомним, ранее обеспокоенные кемеровчане рассказали, что в жилом доме по проспекту Шахтеров 68 видели испачканных в крови девушек, а на месте работали правоохранители.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/27654

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined