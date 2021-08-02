СК начал проверку после кровавого происшествия с девушками в кемеровской многоэтажке

В минувшее воскресенье, 1 августа, около 8:00 следователи получили сигнал о попытке изнасилования несовершеннолетней кемеровчанки. По информации СК, ночью с 31 июля на 1 августа три подруги (14,15 и 18 лет) распивали спиртное с 54-летним горожанином, с которым познакомились в кафе. Позже компания поехала домой к мужчине, который предложил спутницам комнату для ночлега, а сам ушел в другую.

— Однако девочки стали вести себя очень шумно, между ними и хозяином квартиры по этой причине произошла ссора, и он их попросил уйти из его жилища. В подъезде 15-летняя несовершеннолетняя упала, разбив стеклянную дверь, — рассказали в региональном СУ СКР.

Прибывшим на место медикам скорой помощи девушки сказали, что пострадавшая стала жертвой хозяина жилища. Уже из медучреждения подросток сбежала, а после кемеровчанки признались, что оговорили нового знакомого из-за обиды.

В настоящее время выясняются подробности инцидента, действия мужчины будут оценены с точки зрения закона. Сотрудникам кафе, где несовершеннолетние пили алкоголь, также предстоит объясниться.

Напомним, ранее обеспокоенные кемеровчане рассказали, что в жилом доме по проспекту Шахтеров 68 видели испачканных в крови девушек, а на месте работали правоохранители.