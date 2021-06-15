СК Кузбасса займется делом о гибели крановщицы при пожаре на обогатительной фабрике

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Сотрудники следственного комитета возбудили уголовное дело после пожара на Центральной обогатительной фабрике (ЦОФ) в Березовском, где погибла сотрудница.

По данным следствия, утром 15 июня в цехе обогащения ЦОФ произошло возгорание химикатов. В этом время в помещениях находились 72 человека. Прибывшим на место спасателям удалось эвакуировать 71 сотрудника. В ходе тушения было обнаружено тело 58-летней крановщицы.


После произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).


В дальнейшем следователям предстоит установить точные причины гибели женщины, а также возникновения возгорания. Кроме того, будет установлено, нарушались ли правила безопасности при работе с химикатами. Расследование уголовного дела продолжается, передает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.


Напомним, сегодня утром очевидцы распространили в социальных сетях видео с места пожара в Березовском. Позже стало известно о гибели человека.

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