СК Кузбасса возбудил уголовное дело по факту смертельного ЧП на шахте

Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ

на шахте "Ерунаковская-8" в Новокузнецком районе, что повлекло по неосторожности гибель одного из горняков.

Смертельный инцидент произошел сегодня 25 апреля. Отмечается, что под землей произошел прорыв воды с частичным обрушением горной массы. В момент аварии в шахте находились 284 человека, а на аварийном участке – двое рабочих, один из которых самостоятельно вышел на поверхность, а местонахождение второго устанавливается.

– Следователями в ближайшее время будет изъята и изучена вся необходимая документация, допрошены лица из числа руководителей и работников угольного предприятия. В ходе предварительного следствия будет изучено, соблюдались ли при проведении работ требования по технике безопасности, – прокомментировали в следкоме.

Сейчас специалисты проводят необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что в понедельник днем, 25 апреля, на шахте "Ерунаковская-8" в Новокузнецком районе возникло ЧП: произошел прорыв водопровода. В результате инцидента погиб человек, а еще один получил травмы. Позже прокуратура по факту случившегося организовала проверку.