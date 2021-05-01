СК Кузбасса проверит данные о разрушающемся детском саде с плесенью

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Следствие займется проверкой после выявленных сообщений о ненадлежащем состоянии здания детского сада в Киселевске, что представляет угрозу для посещающих его детей.

В Киселевске начата доследственная проверка после появления в СМИ информации об опасности, которую представляет один из местных детсадов для своих воспитанников. Отмечается, что потолок и стены помещений здания имеют дефекты. Кроме того, из-за ненадлежащего состояния учреждения в комнатах стоит сырость и размножается плесень, которой дышат воспитанники и сами сотрудники. При этом люди имеют свободный доступ в здание.


В СУ СКР Кузбасса сообщили, что в ходе проверки эти сведения будут проверены, после чего следствие примет соответствующее решение.


Ранее мы рассказывали, что один из детских садов Киселевска был закрыт на 30 суток из-за выявленных нарушений.

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