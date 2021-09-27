СК Кузбасса подтвердил состояние алкогольного опьянения у сбившего ребенка подростка

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В СУ СК по Кемервоской области сообщили о том, что подросток, который насмерть сбил ребенка в Белове, в момент аварии был пьян.

Согласно данным следствия, за рулем отечественного автомобиля находился 17-летний подросток, не имеющий в виду возраста водительских прав. Помимо этого, машине не была зарегистрирована, а сам водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.


Отмечается, что после наезда на 10-летнего пешехода подросток не пытался покинуть место ДТП.


По факту смертельного инцидента возбуждено уголовное дело. Для выяснения всех обстоятельств инцидента назначен ряд экспертиз. Решается вопрос о предъявлении виновнику аварии обвинений, а также о заключении его под стражу.


Напомним, ранее редакция AVOKADO писала о ДТП в городе Белово, в котором погиб ребенок, и публиковала снимки с места аварии.

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