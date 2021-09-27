СК Кузбасса подтвердил состояние алкогольного опьянения у сбившего ребенка подростка

Согласно данным следствия, за рулем отечественного автомобиля находился 17-летний подросток, не имеющий в виду возраста водительских прав. Помимо этого, машине не была зарегистрирована, а сам водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Отмечается, что после наезда на 10-летнего пешехода подросток не пытался покинуть место ДТП.

По факту смертельного инцидента возбуждено уголовное дело. Для выяснения всех обстоятельств инцидента назначен ряд экспертиз. Решается вопрос о предъявлении виновнику аварии обвинений, а также о заключении его под стражу.

Напомним, ранее редакция AVOKADO писала о ДТП в городе Белово, в котором погиб ребенок, и публиковала снимки с места аварии.