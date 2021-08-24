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СК и РЖД сообщили подробности о сходе грузовых вагонов в Кемеровской области

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Следователи организовали проверку по факту схода вагонов с рельсов в одном из районов Кузбасса. Ситуацию также прокомментировали в РЖД.

По информации следствия, днем 24 августа на подъездных путях шахты "Южная" в Березовском районе с рельсов сошли восемь грузовых вагонов. Отмечается, что только часть из них была заполнена углем.


В пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги (РЖД) журналисту AVOKADO уточнили, что подвижной состав и подъездные пути принадлежат одной из угольных компаний Кузбасса. Сам инцидент отношения к РЖД не имеет.


В настоящее время по факту происшествия организована доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России.


Напомним, ранее редакция AVOKADO сообщала о сходе вагонов и блокировке автомобильного переезда.

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