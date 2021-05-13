СК и прокуратура начали проверки после избиения школьницы в Кузбассе

Следствие установит личности тех, кто причастен к избиению несовершеннолетней, произошедшем в Березовском, причины инцидента, а также тяжесть нанесенных девочке травм и условия, спровоцировавшие подобное поведение подростков. Как сообщили в СУ СКР Кузбасса, после этого будет принято решение о дальнейших действиях.

Материалами, распространившимся в соцсетях, заинтересовалась и кузбасская прокуратура, которая также начала проверку.

Видео с избиением школьницы появилось в соцсетях 12 мая. На кадрах запечатлено, как несколько подростков бьют свою сверстницу за то, что пострадавшая якобы общалась с каким-то парнем. Все попытки заявить о своей невиновности игнорировались. Сначала девочку избивала одна школьница, затем вторая, которая начала наносить удары кулаком по голове и пинать.

– В дежурную часть полиции Березовского обратился местный житель, который сообщил, что его 15-летней дочери в результате конфликта со сверстницами причинены телесные повреждения, – сообщили VSE42.Ru в областном ГУ МВД.

В ведомстве добавили, что драка произошла в апреле, а участники конфликта были опрошены.