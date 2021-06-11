СК и прокуратура Кузбасса проверят информацию об оставшейся без квартиры девушке-сироте

Ранее в соцсетях появилась публикация от имени 27-летней жительницы Кузбасса, которая является сиротой. Девушка рассказала, что уже десять лет не может получить положенную ей квартиру, несмотря на обращения в различные инстанции, включая администрацию Кемерова.

После появления информации в Сети сотрудники СК организовали доследственную проверку. Кроме того, в прокуратуре также заявили о проведении проверки исполнения законодательства о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и соблюдении их жилищных прав.