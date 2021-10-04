Система валидаторов запустится на 20% общественного транспорта в Кемерове

В администрации города Кемерово сообщили, что систему валидаторов планируется активировать уже в октябре текущего года. Благодаря ей пассажиры смогут платить за проезд транспортными и банковскими картами картами, а также гаджетами с функцией бесконтактной оплаты.

Устройства будут работать всего в 100 современных автобусах (два валидатора в салоне и один у водителя), что составляет лишь 20% от всего городского автопарка общественного транспорта.

Напомним, что пока система безналичной оплаты проходит этап настройки. Ранее планировалось запустить ее в сентябре, однако городские власти сдвинули сроки на октябрь.