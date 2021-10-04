Система валидаторов запустится на 20% общественного транспорта в Кемерове

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В октябре в кемеровском общественном транспорте начнут работать валидаторы, позволяющие оплачивать проезд безналичным способом. Нововведение коснется лишь 20% автопарка ,сообщили редакции AVOKADO в мэрии.

В администрации города Кемерово сообщили, что систему валидаторов планируется активировать уже в октябре текущего года. Благодаря ей пассажиры смогут платить за проезд транспортными и банковскими картами картами, а также гаджетами с функцией бесконтактной оплаты.


Устройства будут работать всего в 100 современных автобусах (два валидатора в салоне и один у водителя), что составляет лишь 20% от всего городского автопарка общественного транспорта.


Напомним, что пока система безналичной оплаты проходит этап настройки. Ранее планировалось запустить ее в сентябре, однако городские власти сдвинули сроки на октябрь.

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