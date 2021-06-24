Система распознавания силуэтов людей и машин заработала в России

Систему опознавания лиц разработал технологический партнер Ростеха Ntechlab, в настоящее время специалисты расширили ее возможности и теперь она способна опознавать силуэты людей и машин. При этом ее способности помогают искать граждан по нестандартным признакам: походке, очкам, шляпе, бороде.

Андрей Теленков, генеральный директор NtechLab, сообщил, что новая система начала свое действие уже в пяти регионах России, однако, на каких именно территориях она установлена он не уточнил.

- В решении, которое у нас сейчас вышло, можно отслеживать траекторию человека, считать людей и искать людей по их силуэтам, причем возможности наших алгоритмов позволяют определять силуэты с очень высокой точностью, - заявил Теленков.

За границей устройства с функцией опознавания людей и автомобилей уже используются Латинской Америкой в общественном транспорте, Россией и другими странами в аналитике спортивных событий, на стройке , сообщает ТАСС.