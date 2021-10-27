Система QR-кодов для привитых от COVID-19 может появиться в Кузбассе

Сегодня, 27 октября, Министерство здравоохранения Кузбасса провело онлайн-брифинг по ситуации с COVID-19. Среди прочего, журналисты заинтересовались возможностью введения в Кемеровской области системы QR-кодов, которая уже действует в некоторых регионах России.

— Этот вопрос рассматривается во всех субъектах Российской Федерации, и мы не исключение, — заявила начальник отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Кузбассу Маргарита Новоселова.

Напомним, что на сегодняшний день в Кузбассе зарегистрирован рекорд заболеваемости коронавирусной инфекцией. Ранее редакция AVOKADO писала о пороках развития детей, чьи матери перенесли COVID-19 во время беременности.